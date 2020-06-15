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    Египет открывает авиасообщение, несмотря на рост числа случаев коронавируса

    15 Июня 2020, 11:27

    КАИР. КАЗИНФОРМ - Египет планирует открыть все аэропорты для регулярных международных рейсов 1 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    Об этом в воскресенье на пресс-конференции заявил министр гражданской авиации Мухаммед Манар Инаба. По его словам, с начала июля работа аэропортов будет возобновляться постепенно, после того, как регулярные коммерческие рейсы были приостановлены в марте из-за вспышки коронавируса.

    Министр подчеркнул, что международный туризм будет ограничен курортами в трех прибрежных провинциях – Южный Минай (курорты Шарм-эш-Шейх, Нувейба, Таба и Дахаб), Красное море (Хургада, Марса-Алям) и Матрух на Средиземном море.

    Инаба и министр туризма страны Халед аль-Анани, участвовавшие в пресс-конференции, рассказали о мерах, которые должны быть приняты в самолетах, в аэропортах и гостиницах, чтобы помочь обеспечить здоровье и безопасность иностранных туристов.

    Они также обратили особое внимание на то, что путешественники из стран с высокими показателями коронавирусной инфекции, согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), должны пройти тестирование до приезда в Египет.

    Пандемия нанесла сокрушительный удар по туристической индустрии Египта, на которую, по словам правительства, приходится 5% от общего объема производства. По мнению же аналитиков, на туристический сектор Египта приходится до 15% рабочих мест и инвестиций, косвенно связанных с отраслью.

    Внутренние рейсы продолжались во время пандемии в Египте, и правительство разрешило гостиницам работать с 50% пропускной способностью с 1 июня.

    В Египте с населением около 100 миллионов человек зарегистрировано 44 598 случаев коронавируса и 1 575 смертей от нового вируса. Это число ниже, чем во многих европейских странах, но количество случаев заболевания возросло за последние три недели.

    В воскресенье министерство здравоохранения сообщило о более чем 1 600 новых случаях заболевания – это новый рекорд количества случаев коронавируса за один день в Египте. Помимо этого, за один день новый вирус унес жизни 91 человека.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Туризм Египет
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