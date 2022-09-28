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    Египет намерен увеличить ежегодный приток туристов на 25-30%

    28 Сентября 2022, 21:20

    КАИР. КАЗИНФОРМ – Министерство туризма Египта планирует улучшить качество туризма для иностранных гостей, а также требования к услугам в отелях, торговых центрах, аэропортах и такси, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на News CN.

    Во вторник министр туризма и древностей Египта Ахмед Исса заявил, что Египет стремится ежегодно увеличивать число иностранных туристов на 25-30 процентов для увеличения доходов страны.

    Определенные надежды возлагаются на рост числа китайских гостей для развития туристической индустрии Египта.

    Ахмед Исса добавил, что его министерство будет координировать свои действия с министерством авиации, чтобы увеличить количество самолетов и пропускную способность аэропортов.

    Министр также сообщил, что его ведомство очень усердно работает с частным сектором, чтобы убедиться, что у них есть соответствующие планы, необходимые товары и услуги для иностранных туристов.

    Заявление чиновника прозвучало во время вечерней церемонии, состоявшейся в Египетском музее на площади Тахрир по случаю ежегодного Всемирного дня туризма 27 сентября, который в этом году совпадает с 200-летием создания области египтологии и расшифровки древних иероглифов.

    Фото: News CN

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Египет Мировые новости
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