Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+24+26℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Египет и Катар стали партнерами по диалогу ШОС

    14 Сентября 2022, 14:57

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Ташкенте состоялась церемония подписания меморандумов о предоставлении Арабской Республике Египет и Государству Катар статуса партнера по диалогу ШОС, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД Узбекистана.

    Документы подписали Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, первый заместитель министра иностранных дел Арабской Республики Египет Хамди Санад Лоза и государственный министр иностранных дел Государства Катар Султан бин Саад аль-Мурейхи.

    Меморандумы предусматривают сотрудничество между ШОС и вышеуказанными странами в сферах региональной безопасности и стабильности, торговли и инвестиций, энергетики, ИКТ, сельского хозяйства, транспорта и коммуникаций, культуры, науки и техники, образования, здравоохранения, туризма и др.

    Статус государства-партнера дает право принимать участие в мероприятиях, проводимых в рамках ШОС, по приглашению государств-членов Организации. Меморандумы вступают в силу с даты их подписания.

    Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Самарканде 15-16 сентября. Известно, что в саммите примут участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    ШОС Египет Катар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан готов нарастить экспорт продукции в Катар на $243 млн – Алихан Смаилов
    Премьер-Министр РК принимает участие в Катарском экономическом форуме
    Партнерство с Евросоюзом, госвизит Токаева в Китай, выставка в Хиросиме: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    Популярное
    1 Нового акима района Алихана Бокейхана назначили в Караганде
    2 Строительство ТЭЦ в Кокшетау прокомментировал аким областного центра
    3 Как отметят 200-летие Кокшетау
    4 Анимационные сериалы по формированию у детей стрессоустойчивости создадут в Казахстане
    5 Сколько преступлений против половой неприкосновенности детей совершили в Казахстане за три года
    Новости партнеров