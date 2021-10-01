Егеря отстреливали маралов в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудники природоохранной полиции Северо-Казахстанской области задержали двух браконьеров, оказавшихся егерями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники природоохранной полиции ДП СКО и отдела полиции Есильского района провели совместную отработку.

На территории Государственного учреждения «Красный Бор», в лесу, полицейские заметили автомашину «Нива» с прицепом. Стражи порядка проверили подозрительный автомобиль, и обнаружили в прицепе полиэтиленовые пакеты с мясом марала.

По подозрению в причастности к совершению незаконной охоты они задержали двоих подозреваемых: водителя автомобиля и пассажира, еще двое участников незаконной охоты покинули место происшествия ранее.

В ходе расследования выяснилось, что задержанные сами являются егерями. Они указали место, где отстрелили и разделали двух маралов.

Сезон охоты на маралов в Северном Казахстане сейчас открыт, но количество животных, подлежащих отстрелу строго регламентировано. Каждый охотник должен получить разрешительный документ с указанием, сколько животных он может отстрелять. Вот этих документов у горе-егерей не было. Задержанные рассказали, что помочь вывезти мясо животных они попросили местного жителя.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 337 ч. 4 УК РК «Незаконная охота».

«В ходе проверки установлено, что оба гражданина являются работниками данного хозяйства, то есть – егерями. В настоящее время оба лица водворены в изолятор временного содержания отдела полиции. По данному уголовному делу назначен ряд экспертиз», – сообщил начальник отдела полиции Есильского района ДП СКО Ерлик Еслямбеков.

Стражи порядка изъяли разделанные туши. Мясо направили на экспертизу. Изъяли также карабин, принадлежащий одному из подозреваемых, охотничье снаряжение.

Отметим, что всего с начала года в ходе таких рейдов в СКО было зарегистрировано одиннадцать фактов незаконной охоты.