Эффективный способ реформирования холдинга «Зерде» пообещали предложить в Минцифровизации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Свыше 10 компаний в Казахстане занимаются цифровизацией. Участие разных компаний усиливает сектор данной отрасли. Об этом заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, комментируя реформирование холдинга «Зерде», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это рекомендации Счетного комитета. Мы эту рекомендацию обсуждали в стенах Счетного комитета. Есть отдельный часовой репортаж. Там можете все посмотреть. Если дальше нам дадут возможность, мы в принципе, уже повышаем эффективность и дальше будем работать над повышением эффективности. Если вопрос стоит в реформировании, нам задание только пришло. И мы сейчас будем рассматривать. Наиболее эффективный способ будем предлагать в Правительство», - сказал журналистам Багдат Мусин в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

По словам министра, вопрос рассматривается в комплексе.

«Счетный комитет анализировал работу, в том числе холдинга, начиная с 2016, 2018 года. Мы в последний год работали над повышением эффективности компаний, которые входят в холдинг. На цифрах показываем, что эффективность возросла. Если сейчас Счетный комитет на это указывает, мы опять сядем, и как говорится, будем смотреть, как можно повышать эффективность или реформировать холдинг «Зерде». У нас около 10-15 компаний в Казахстане занимаются цифровизацией. Участие разных компаний усиливает нас, потому что у каждого есть своя точка зрения, каждый делает свою работу. За внедрение архитектурного подхода отвечал холдинг «Зерде»», - пояснил Багдат Мусин.

Напомним, 15 апреля принимая председателя Счетного комитета, Глава государства дал поручение по реформированию Национального инфокоммуникационного холдинга «Зерде», который на сегодня не является достаточно эффективным.