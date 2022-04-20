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    Эффективный способ реформирования холдинга «Зерде» пообещали предложить в Минцифровизации

    20 Апреля 2022, 13:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Свыше 10 компаний в Казахстане занимаются цифровизацией. Участие разных компаний усиливает сектор данной отрасли. Об этом заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, комментируя реформирование холдинга «Зерде», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это рекомендации Счетного комитета. Мы эту рекомендацию обсуждали в стенах Счетного комитета. Есть отдельный часовой репортаж. Там можете все посмотреть. Если дальше нам дадут возможность, мы в принципе, уже повышаем эффективность и дальше будем работать над повышением эффективности. Если вопрос стоит в реформировании, нам задание только пришло. И мы сейчас будем рассматривать. Наиболее эффективный способ будем предлагать в Правительство», - сказал журналистам Багдат Мусин в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

    По словам министра, вопрос рассматривается в комплексе.

    «Счетный комитет анализировал работу, в том числе холдинга, начиная с 2016, 2018 года. Мы в последний год работали над повышением эффективности компаний, которые входят в холдинг. На цифрах показываем, что эффективность возросла. Если сейчас Счетный комитет на это указывает, мы опять сядем, и как говорится, будем смотреть, как можно повышать эффективность или реформировать холдинг «Зерде». У нас около 10-15 компаний в Казахстане занимаются цифровизацией. Участие разных компаний усиливает нас, потому что у каждого есть своя точка зрения, каждый делает свою работу. За внедрение архитектурного подхода отвечал холдинг «Зерде»», - пояснил Багдат Мусин.

    Напомним, 15 апреля принимая председателя Счетного комитета, Глава государства дал поручение по реформированию Национального инфокоммуникационного холдинга «Зерде», который на сегодня не является достаточно эффективным.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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