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    Эффективные методы поиска новых месторождений планируют разработать в РК

    20 Декабря 2022, 11:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев поделился планами по совершенствованию процесса поиска новых месторождений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для повышения эффективности геологического изучения недр и восполнения минерально-сырьевой базы будет осуществлен переход по картированию с масштаба 1:200000 до 1:50000», - сказал Сериккали Брекешев на заседании Правительства.

    По его словам, будет проведена интеграция с научными и научно-образовательными организациями при государственном геологическом изучении недр, в рамках которой будет подготовлена теоретическая основа развития геологической отрасли.

    «Будут обеспечены научно-методическими рекомендациями и разработаны эффективные методы поисков месторождений полезных ископаемых. Это позволит выявить перспективные участки полезных ископаемых, активизировать деятельность геологоразведочных компаний на рынке РК и обеспечить трансферт инновационных и передовых технологий в геологоразведке», - добавил министр.


    Фото: www.abc.net.au

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Экономика
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