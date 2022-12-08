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    Эффективные меры первичной помощи при обморожении назвали карагандинские врачи

    8 Декабря 2022, 06:30

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Зачастую люди, столкнувшиеся с обморожением конечностей, предпринимают неправильные первичные меры помощи, нанося этим непоправимый вред своему организму. Какую же помощь нужно оказать и чего категорически нельзя делать, объяснил врач-травматолог Многопрофильной больницы имени профессора Х.Ж. Макажанова Ерик Шонбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам врача, ни в коем случае не рекомендуется заниматься растиранием обмороженной конечности и опускать ее в горячую воду. В первую очередь необходимо согреть обмороженные части тела с помощью обильного горячего питья и теплоизолирующей повязки. Повязка изготавливается из большого слоя ваты, которой обволакивается обмороженная конечность, обматывается бинтом и помещается в тёплую варежку или носки.

    После оказания первичной помощи необходимо незамедлительно обратиться в медорганизацию. Своевременно принятые меры первичной помощи помогут предотвратить ампутацию конечности.

    Согласно статистике, с 1 ноября 2022 года в Карагандинской области зарегистрировано 44 случая обморожения конечностей. Из них 22 пациента госпитализированы для получения стационарного лечения, а шести больным врачи были вынуждены произвести ампутацию.

    Обращения с обморожениями по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 42 %.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Здравоохранение Караганда
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