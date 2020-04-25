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    Эффективную методическую рекомендацию по лечению коронавируса разработали в Семее

    25 Апреля 2020, 17:12

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее коллектив ученых-клиницистов медуниверситета совместно с медицинским сообществом города и области разработали методическую рекомендацию по лечению коронавируса. Благодаря данной работе удалось вылечить тяжелобольного пациента, передает корреспондент МИА «Казинформ» .

    Как рассказал председатель правления, ректор Медицинского университета Семея Ерсин Жунусов, методическая рекомендация по лечению больных КВИ была разработана на мировом и собственном опыте.

    «В данной рекомендации мы «по полочкам» разложили, какие препараты, какие технологии могут помочь в лечении больных коронавирусной инфекцией. Отмечу, что мы первые в стране написали методическую рекомендацию. Клинический протокол существует от Министерства здравоохранения РК, а мы разработали методическую рекомендацию. Мы издали ее на казахском, русском и английском языках. Это методичка сейчас разлетелась по всей стране», - заявил Е. Жунусов.

    При этом ректор еще раз отметил, что в методичке собраны все методы лечения коронавирусной инфекции, которые применялись в мире, и при этом в данном издании изложен собственный опыт по борьбе с этой инфекцией.

    «В целом, университет активно занимается аналитикой. В течение трех месяцев мы анализируем опыт всего мира. Выходим на связь, изучаем и разрабатываем различные методические рекомендации. Не только по интенсивной терапии, но и по реабилитации. В том числе, как организовать телемедицину в стационарах. В течение трех недель ученые также разработали «Карту риска и прогноза исхода лечение пациентов с коронавирусной инфекцией». Для того чтобы врачам практического здравоохранения было удобно, открывая любой раздел, знать с чем они могут столкнуться, какие проблемы могут быть и как их избежать. Мы изучили опыт Уханя и перевели все их публикации на русский язык, а также опыт Южной Кореи и Японии», - рассказал Е. Жунусов.

    Отметим, что благодаря разработанным методическим рекомендациям в Семее удалось вылечить от коронавируса тяжелобольного 61-летнего пациента, которого в понедельник уже выписывают из лечебного учреждения.

    «Мы видим, что аналогичные случаи в других городах, к сожалению, закончились смертью, а нам удалось спасти человека, и пациент уже выписывается. И конечно, мы делимся опытом и рассказываем, что мы применили при лечении. Мы сейчас 10 методических рекомендаций подготовили, из них три уже издали и еще две на подходе», - отметил Е.Жунусов.

    При этом ректор подчеркнул, что разработанная методическая рекомендация по КВИ находится в свободном доступе на сайте медицинского университета и любой может ее скачать. Известно, что ею уже воспользовались врачи Кыргызстана и Башкирии.

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область Наука Здравоохранение
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