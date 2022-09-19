Эффективность восстановления нарушенных прав казахстанцев повысила адмреформа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Административная реформа повысила эффективность восстановления нарушенных прав граждан. Об этом сообщил министр юстиции РК Канат Мусин в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций в видеохостинге YouTube, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, год назад, 1 июля 2021 года, был введен в действие Административно-процедурный процессуальный кодекс, который кардинально изменил подход во взаимодействие государственных органов и частных лиц. В АППК были введены такие эффективные институты, как процедура заслушивания, досудебный порядок рассмотрения споров, новые принципы административной юстиции и так далее, которые обеспечивают предоставление равных возможностей гражданам с возможностями государственного аппарата. А также обеспечивают прозрачность деятельности административных органов», – сказал К. Мусин.

Министр подчеркнул, что в спорах с государственными органами бремя доказывания законности своих действий несет ответчик, то есть, государственный орган. Ранее такая обязанность возлагалась на заявителя. Указанные институты повысили эффективность обращения граждан и восстановления их нарушенных прав и законных интересов. Анализ правоприменительной практики, проведенный по итогам одного года действия АППК, в целом, демонстрирует успешность проведенной административной реформы. Только за первый год действия нового формата административной юстиции, из общего количества дел, которые были окончены административными судами, требования истцов были удовлетворены по 52 % дел. Раньше, до принятия АППК, граждане выигрывали в судах только в 15 % случаев. Теперь, практически, каждое второе решение, принятое административным органом, должностным лицом, судом отменяется. Это говорит об эффективности новой модели административной юстиции. Качественной работе в рамках новой модели административной юстиции поспособствовало также внедрение информационной системы «eOtinish». Благодаря этой системе граждане могут без особых сложностей обращаться в любой государственный орган.

К. Мусин напомнил, что, с учетом положительных результатов проведенной административной реформы, Глава государства поставил задачу по дальнейшему расширению сферы административной юстиции.





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