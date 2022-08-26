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    Эффективность управленческой деятельности повышают в Минобороны РК

    26 Августа 2022 15:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В оборонном ведомстве под руководством министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова прошло совещание по обсуждению итогов реализации проекта разработки и внедрения военных регламентов, основанных на принципах эффективного менеджмента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Проект разработан по инициативе министра обороны в рамках мероприятий по реализации Указа Главы государства «О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата».

    Целью данного инновационного проекта является создание условий для повышения эффективности, гибкости и оперативности управленческой деятельности Министерства обороны, ее дебюрократизации, автоматизации процесса управления и усиления взаимодействия между структурными подразделениями ведомства.

    Проект реализуется рабочей группой высокопрофессиональных офицеров с привлечением военных ученных.

    На первом этапе проведен анализ задач и функций структурных подразделений военного ведомства с фрагментированием процессов управления. На втором этапе проведен глубокий аудит процессов и имеющихся военных регламентов.

    В результате проведенной работы были выявлены процессы, которые нуждаются в структуризации, детализации и оптимизации. Реализация проекта позволит сократить документооборот на 20-30%, значительно ускорить процесс принятия решений и главное повысить эффективность и качество управленческой деятельности.

    Отдельное внимание уделено вопросам снижения коррупционных рисков, воспитательной и идеологической работы, безопасности воинской службы, формированию лидерских способностей, государственно-патриотического сознания и профилактики отклоняющегося поведения.

    Фото:gov.kz
    Минобороны РК
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