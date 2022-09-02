Эффективное использование земли – прямое поручение Президента: Ералы Тугжанов

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов провел совещание по вопросам реализации Послания Президента РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Глава региона провел первое аппаратное совещание в новой должности. Обсужден ряд первоочередных мер по реализации поручений Главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана «Справедливое государство, единая нация, благополучное общество».

В совещании приняли участие руководители госорганов, акимы районов и городов, члены областных советов ветеранов, матерей и молодежи.

Ералы Тугжанов отметил, что Послание Президента – исторический документ, определяющий новый этап социально-экономических преобразований страны.

«Сегодня мы должны детально обсудить наши действия по своевременному и оперативному исполнению поручений Главы государства», - сказал аким, открывая совещание.

С докладами об основных направлениях по реализации задач, инициированных Президентом, выступили заместители акима области.

В ходе обсуждения аким области поставил четкие задачи по реализации поручений Президента. Он подчеркнул, что прежде всего должна быть проведена большая работа по снижению сырьевой зависимости региона, внедрению инноваций, повышению производительности труда и доходов населения.

«Как отметил Президент, здесь нужны новые подходы. Для этого мы должны стратегически определить перспективы социально-экономического развития области», - сказали аким.

Также он поручил ускорить работу по возврату в госсобственность неиспользуемых и используемых не по назначению земель. С начала года по области возвращено 203 тыс. га неиспользуемых земель, еще не менее 290 тыс. га должно быть возвращено до конца года.

«Актюбинская область – крупнейшая по территории среди областей Казахстана. Согласно поручению Президента, до конца года необходимо осуществить дополнительный мониторинг по выявлению свободных или неосвоенных по назначению земель. Обеспечение эффективного использования земельных участков – прямое поручение Главы государства!» - напомнил аким.

Также руководителям заинтересованных госорганов поручено принять оперативные меры по ликвидации проблемы нехватки битума. Общая потребность области в битуме на текущий год - 69,7 тонн. На сегодня не хватает 40 тонн.

«Состояние дорог – один из основных вопросов, волнующих население. Времени у нас уже нет. В течение двух дней будем вносить на рассмотрение конкретные пути решения вопроса», - сказал аким, также поручив проработать вопрос привлечения инвестора по строительству битумного завода в регионе.

Кроме того, Е. Тугжанов поставил задачу за 2 года полностью решить проблему аварийных и трехсменных школ. При этом в Актобе, согласно поручению акима, будут возводить школы с проектной мощностью в 2 тыс. ученических мест.

«ПСД школы на 2 тыс. мест уже разработана. Такие школы строят в Нур-Султане и других регионах, необходимо лишь произвести привязку ПСД», - отметил Ералы Тугжанов.