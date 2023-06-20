Эффект «постоянного присутствия на дорогах» внедряют костанайские полицейские

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ— Теперь за нарушениями на дорогах полицейские Костаная будут следить не только на специализированных авто, оснащенных сигнальными маячками и цветогафическими схемами, но и на обычных служебных автомобилях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В полиции отмечают, что такой метод внедряется для большего эффекта присутствия полиции. Наличие патрульных полицейских машин дисциплинируют водителей, однако теперь водителям нужно помнить и о том, что в обычном служебном автомобиле может быть установлено специальное фиксирующее оборудование «скрытого надзора за дорожным движением».

«Суть нового метода в том, что в потоке машин специальное устройство фиксирует в режиме «реального времени» каждое нарушение ПДД. После чего, фото и видео доказательство передается ближайшему наряду полиции, который принимает процессуальное решение по существу нарушения», - отметил первый заместитель начальника ДП Костанайской области Алексей Милюк.

За неделю работы по новому методу выявлено около 100 нарушений ПДД, более 70% из них касались превышения скоростного режима. Также, такой метод патрулирования, успешно позволяет выявлять и фиксировать практически все нарушения ПДД, в том числе дорожной разметки, а также водителей, которые не пропускают пешеходов.

«В настоящее время в городе оборудовано несколько таких автомобилей. Пока данный метод действует в качестве пилота в областном центре. После успешного апробирования его на улицах города, такие автомобили будут курсировать по дорогам области», - добавил Милюк.