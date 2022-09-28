Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Эффект от внедрения цифровых технологий к 2025 году достигнет $40 трлн – Президент

    28 Сентября 2022, 12:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил целью переориентировать экономику и промышленность на рельсы цифровых технологий, передает МИА «Казинформ».

    «Глобальный мегатренд уже определяет ключевую роль цифровой трансформации как основного фактора развития мировой экономики.

    По оценкам экспертов, эффект от внедрения цифровых технологий к 2025 году достигнет $40 трлн долларов. Поэтому мы нацелены преобразовать нашу экономику и промышленность, переориентировав ее на рельсы цифровых технологий и Индустрии 4.0», - сказал Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании форума Digital Bridge 2022.

    По словам Президента, следует применять различные меры государственной поддержки такого перехода.

    «Уже внедрены инновационные гранты и налоговые преференции для технологического обновления и принятия цифровых решений. В результате сегодня уже 10 % казахстанских предприятий внедрили технологии индустрии 4.0. при этом, по прогнозам McKinsey в 2025 году данный показатель увеличится до 25 %. Вместе с тем, технологии не стоят на месте. Поэтому, для дальнейшего развития цифровой экономики, Правительству предстоит своевременно адаптировать меры поддержки», - добавил Глава государства.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Экономика Цифровой Казахстан Технологии
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как изменение климата влияет на экономику стран Центральной Азии
    Полный текст выступления Президента РК на Международном форуме волонтеров
    Наши волонтеры должны участвовать в глобальных волонтерских движениях – Президент РК
    Президент поручил разработать Дорожную карту развития волонтерского движения
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    4 Новые автобусы и светофоры: как в Астане будут развивать дорожную инфраструктуру
    5 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы