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    Эффект Месси: Легенда мирового футбола озолотит «ПСЖ»

    12 Августа 2021, 14:36

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ – Переход Лионеля Месси во французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) вызвал небывалый ажиотаж. Фанаты выстраиваются в очереди, чтобы приобрести атрибутику клуба с изображением Месcи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    Футболки клуба с изображением аргентинского футболиста разлетаются во флагманском магазине «ПСЖ» в Париже, как горячие пирожки. Подписчики миллионами стекаются в аккаунты его нового клуба в социальных сетях, а покупка прав на показ матчей «ПСЖ» теперь уже с участием Месси стала невероятно выгодной сделкой. Что ни говори - прибытие Лионеля Месси в Париж запустило денежный поезд в движение.

    Председатель «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи прямо заявил журналистам в среду, что люди будут «шокированы» доходами, которые 34-летний шестикратный обладатель «Золотого мяча» принесет клубу, к которому он присоединился в качестве свободного агента накануне.

    Во флагманском магазине «ПСЖ» в центре Парижа один фанат простоял в очереди два часа, чтобы купить футболку с изображением Месси стоимостью 165 евро (или 194 доллара США).

    «Мне просто нужно было прийти и купить ее, - поведал Reuters 18-летний Джонатан Мсиед. - Это принесет ПСЖ много денег, а болельщикам - массу удовольствия и радости. Все будут счастливы».

    По словам эксперта по спортивному маркетингу Венсана Шоделя, повод для счастья появился и у компании Amazon (AMZN.O), которая в июне этого года выиграла права на трансляцию 80% матчей высшего французского футбольного дивизиона за небольшую часть первоначальной стоимости.

    «Компания Amazon ..., можно сказать, выиграла в лотерею. Трансляция стольких матчей (с участием Месси) за такие небольшие деньги... это невероятная победа», - отметил Шодель.

    «Второй победитель – это сам «ПСЖ», который закрепит свое место среди крупнейших клубов мира», - добавил эксперт.

    Однако Шодель высказал предположение, что фактическая финансовая прибыль от перехода Месси, которую клуб не разглашает, будут меньше, чем в 2017 году, когда к клубу присоединился бразильский нападающий Неймар.

    «Просто потому, что Неймар присоединился к клубу незадолго до того, как были пересмотрены соглашения о спонсорстве», - сказал Шодель.

    Amazon и Nike, у которых заключен контракт с «ПСЖ», пока никак не прокомментировали переход Месси. Сам «ПСЖ» пока также не делал никаких заявлений о зарплате Месси.

    Что касается цифр в социальных сетях, то там все очевидно, как только пошли слухи о возможном переходе Месси в «ПСЖ».

    По данным трекера активности Talkwalker, с вечера пятницы до вечера вторника у «ПСЖ» прибавилось 3 миллиона подписчиков, в том числе 2,1 миллиона подписчиков в Instagram и 611 000 тысяч - в Facebook. По оценке Front Office Sports, только в Instagram за последние 24 часа число подписчиков французского клуба увеличилось на 4,5 миллиона.

    В своих комментариях в этом году президент ФК «Барселона» Жоан Лапорта заявил, что на Месси приходилась примерно треть доходов клуба. Консультанты BrandFinance подсчитали, что его уход может снизить стоимость бренда «Барселона» на 11%.

    Шодель, соучредитель аналитического центра спортивного бизнеса Observatoire du Sport-Business, считает, что приход Месси может повысить стоимость «ПСЖ» на 10-20%. В апреле Forbes оценил клуб в 2,5 миллиарда долларов.

    «Я большой фанат ФК «Барселона», фанат Месси, я буду следовать за ним, куда бы он ни пошел», - заявил один из покупателей в парижском магазине «ПСЖ» 18-летний Адиэль Рамирес.

    «Раньше я не был фанатом «ПСЖ». Теперь, когда Месси здесь, я обязательно буду болеть за них», - добавил он.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Спорт Франция Футбол
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