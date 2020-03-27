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    ЕЭК временно запретила вывоз средств для борьбы с COVID-19

    27 Марта 2020, 03:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях стабилизации ситуации, связанной с распространением вируса COVID-19 и нехваткой средств индивидуальной защиты, Коллегией ЕЭК принято решение о введении временного запрета на вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) средств индивидуальной защиты, защитных и дезинфицирующих средств, продукции медицинского назначения и материалов​, сообщает корреспондент МИА «Казинформ со ссылкой на пресс-службу Комиссии.

    В перечень, запрещенных к вывозу с таможенной территории ЕАЭС, включены вата, марля, бинты, маски, полумаски, маски-респираторы, респираторы, фильтры для средств индивидуальной защиты органов дыхания, защитные очки, средства дезинфицирующие, бахилы, отдельные виды одежды и принадлежностей к одежде, перчатки.

    Отмечается, что на заседании Совета Комиссии принято распоряжение, обеспечивающее вступление в силу Решения Коллегии в кратчайшие сроки. Новая мера будет действительна по 30 сентября 2020 года.


    Автор:

    Медет Ахметов

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