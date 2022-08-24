ЕЭК утвердила перечень мер по цифровизации госзакупок в странах ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссии утвержден перечень мер по полноценной цифровизации государственных закупок в странах Евразийского экономического союза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

«Вопрос рассмотрен в рамках реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, а также Перечня мер по повышению устойчивости экономик стран-участниц. Утвержденный ЕЭК документ предусматривает проработку вопросов, связанных с формированием правовой основы для проведения всех конкурентных процедур закупок в электронном формате с использованием электронной цифровой подписи, а также сокращение сроков проведения таких процедур. Помимо этого, в него включены мероприятия, касающиеся возможного совершенствования имеющихся закупочных информационных систем государств, создания в них дополнительных модулей для формирования цифровых реестров банковских гарантий, отслеживания сговоров при осуществлении закупок», - пояснили в ЕЭКЦ.

По словам министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Армана Шаккалиева, документ обеспечит добросовестную конкуренцию между участниками госзакупок. «Цифровизация процедур госзакупок в ЕАЭС – важный элемент обеспечения полноценного доступа поставщиков всех стран ЕАЭС к участию в закупках друг друга. Перечень, который утвердила Комиссия, включает мероприятия по совершенствованию программно-аппаратных комплексов веб-порталов, на которых в государствах Союза осуществляются госзакупки. Для качественной реализации этих мероприятий мы договорились сформировать рабочую группу из представителей уполномоченных органов и операторов торговых систем. Хочу отметить, что мы совместно с экспертами стран уже работаем над правилами взаимного признания национальных ЭЦП, что является немаловажным для полной цифровизации в государственных закупках ЕАЭС», – прокомментировал документ Арман Шаккалиев.





Фото: eec.eaeunion.org