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    ЕЭК утвердила антиковидные методические рекомендации на пассажирских поездах

    20 Января 2021, 17:15

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 19 января утвердила Методические рекомендации для недопущения распространения COVID-19 при пассажирском железнодорожном сообщении. Об этом сегодня в ходе брифинга заявила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Документ содержит предложения по организации работы на железнодорожных составах и вокзалах, включая проведение организационных и профилактических мероприятий, - сказала И. Малкина. - Это первый шаг, который направлен на создание условий для возобновления сообщения.

    Представитель ЕЭК добавила, что с целью предотвращения заноса и распространения COVID-19 рекомендуется организовать температурный «входной» контроль, обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты органов дыхания и перчатками, организовать обработку рук антисептиком, соблюдать принципы социального дистанцирования и разделения потоков движения пассажиров.

    «Также по итогам обсуждения на коллегии принято решение проработать вопрос условий транспортного пассажирского сообщения для пассажиров, прошедших вакцинацию против COVID-19», - заключила И. Малкина.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    Транспорт Безопасность ЕАЭС Общество
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