ЕЭК установила квоты на ввоз отдельных видов мяса и молочной сыворотки в ЕАЭС в 2024 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) установила тарифные квоты на ввоз отдельных видов мяса и молочной сыворотки в ЕАЭС в 2024 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

«Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение об установлении и распределении тарифных квот в отношении отдельных видов мясной продукции и молочной сыворотки на 2024 год. ЕЭК устанавливает тарифные квоты в отношении отдельных категорий сельскохозяйственных товаров, происходящих из третьих стран и ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, с учетом балансов их потребления и производства в государствах - членах, а также обязательств стран перед Всемирной торговой организацией», - говорится в сообщении.

Таким образом, для Казахстана и России тарифные квоты на 2024 год установлены в размерах, зафиксированных в протоколах о присоединении государств к ВТО, а для Армении, Белоруссии и Киргизии - в пределах разницы между потреблением и производством с учетом запрашиваемых сторонами объемов.

Как отмечает ЕЭК, в текущем году ожидается отрицательная разница между объемами производства и потребления продукции для мяса крупного рогатого скота - 204,5 тыс. тонн, свинины - 60 тыс. тонн, мяса птицы - 210,8 тыс. тонн и молочной сыворотки - 10,35 тыс. тонн.

Исходя из этих значений, по мясу крупного рогатого скота квоты составят 9 тыс. тонн для Армении, 21 тыс. тонн - для Казахстана, 5 тыс. тонн - для Киргизии и 570 тыс. тонн - для России. Для свинины квоты будут распределены в следующих объемах: 12 тыс. тонн для Армении, 20 тыс. тонн для Белоруссии и 2 тыс. тонн для Киргизии.

Квоты по мясу и субпродуктам птицы составят 39,1 тыс. тонн для Армении, 10,9 тыс. тонн - для Белоруссии, 140 тыс. тонн - для Казахстана, 58 тыс. тонн - для Киргизии и 364 тыс. тонн - для России. Квота на ввоз молочной сыворотки установлена для Армении в объеме 1,2 тыс. тонн и России в объеме 15 тыс. тонн.

Кроме того коллегия Евразийской экономической комиссии 22 августа внесла изменения в методику оценки племенной ценности крупного рогатого скота молочного направления продуктивности. Нормативно-правовой акт разработан по инициативе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и в соответствии с планом мероприятий по реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Решение дополняет перечень селекционируемых признаков крупного рогатого скота молочного направления продуктивности, а также порядок их измерения и детализации процесса оценки племенной ценности с учетом рекомендаций Международного комитета по учету животных (ICAR). К ранее включенным в методику селекционируемым признакам молочной продуктивности (удой, молочный жир и молочный белок) добавлены селекционируемые признаки экстерьера (18 признаков), воспроизводительной способности (6 признаков), здоровья вымени (содержание соматических клеток).

Методика дополнена порядком определения племенной ценности молодняка и нетелей, порядком расчета частных индексов и их весовых коэффициентов, а также комплексного индекса племенной ценности молочного скота.