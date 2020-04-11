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    ЕЭК ускорит процедуру согласования стратегии ЕАЭС до 2025 года

    11 Апреля 2020, 09:50

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Межправсовет в пятницу рассмотрел Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комиссии.

    «Стратегия в целом одобрена, у нас осталось несколько вопросов. Один из них касается либерализации автомобильных перевозок, он очень актуален для Беларуси, для Армении. Договорились, что будут созданы группы высокого уровня, чтобы в течение двух ближайших недель постараться найти подходы к регулированию этих вопросов, и эту формулировку записать в стратегию. Второе пока несогласованное направление – то, что касается цен и тарифов на транспортировку газа», - сообщил журналистам по итогам заседания Межправсовета председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.

    Несогласованные вопросы Межправсовет обсудит 23 апреля, после чего документ будет представлен для утверждения Высшим Евразийским экономическим советом 19 мая.

    Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года включают 326 мер и механизмов, раскрывающих положения Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. Документ не только помогает достичь цели и задачи, установленные в Договоре о Союзе, но и дает возможность дополнить его новыми формами и сферами экономической интеграции.

    Доработка проекта стратегических направлений ведется по поручению Евразийского межправительственного совета от 31 января 2020 года. За это время блоком министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергея Глазьева проведено 4 совещания членов Совета ЕЭК и 5 заседаний рабочей группы.

    Как сообщалось ранее, Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в режиме видеоконференцсвязи, в ходе которого ЕМПС одобрил проект распоряжения о мерах по обеспечению экономической стабильности в условиях пандемии.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    Правительство РК ЕАЭС
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