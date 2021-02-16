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    ЕЭК создает условия для развития производства аквакультурной рыбы

    16 Февраля 2021, 22:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОР М - Коллегия Евразийской экономической комиссии 16 февраля снизила ставки ввозных таможенных пошлин на рыбоводные садки для выращивания лососевых с 15% до 0% сроком на один год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

    Как отмечается, на текущий момент в Евразийском экономическом союзе не производится оборудование необходимого технологического уровня для разведения рыбы в северных условиях.

    «Решение направлено на обновление материально-технической базы рыбоводных хозяйств в целях обеспечения продовольственной безопасности государств-членов, увеличения объемов промышленного выращивания рыб семейства лососевых, а также повышения доли рыбы, произведенной предприятиями ЕАЭС, на внутреннем рынке», – прокомментировал меру директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

    Решение Коллегии вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

    По информации ЕЭК, нулевая ставка ввозной таможенной пошлины на рыбоводные садки применялась в ЕАЭС с 23 сентября 2018 года по 31 декабря2019 года. В период действия этой меры сэкономленные средства были инвестированы в производство рыбы лососевых пород, что позволило увеличить объем выпускаемой продукции в 2019–2020 годах более чем на 30% по сравнению с показателем 2017 года.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ЕАЭС
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