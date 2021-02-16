ЕЭК снизила пошлины на углеграфитовую продукцию для производства алюминия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Коллегия Евразийской экономической комиссии 16 февраля обнулила ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные виды углеграфитовой продукции для электролиза алюминия сроком на один год. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Как сообщается, решение направлено на реализацию Распоряжения Евразийского межправительственного совета от 10 апреля 2020 года № 6 в отношении принятия мер по обеспечению экономической стабильности в условиях развития пандемии, в частности, временного снижения ставок импортных пошлин на материалы и комплектующие для отдельных отраслей промышленности.

«Принятое решение позволит снизить затраты и поддержать рентабельность алюминиевых предприятий в странах Евразийского экономического союза. Кроме того, мера направлена на развитие отрасли. Она предоставляет возможности по модернизации производств и повышению экологичности», – отметил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Он напомнил о том, что в связи с пандемией коронавируса и сокращением в 2020 году выпуска готовой продукции из алюминия во всем мире ожидается снижение потребления этого металла.

Решение Коллегии ЕЭК вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.



