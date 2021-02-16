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    ЕЭК обнулила импортные пошлины на драгоценные камни для ювелирной промышленности

    16 Февраля 2021, 22:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Коллегия Евразийской экономической комиссии 16 февраля приняла решение об обнулении ставок ввозных таможенных пошлин на отдельные виды драгоценных и полудрагоценных камней сроком на два года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

    В частности, речь идет о природных или искусственных изумрудах, сапфирах, рубинах, нефритах, александритах и т.п., используемых в ювелирной промышленности.

    «Производство цветных драгоценных и полудрагоценных камней для изготовления ювелирных изделий в странах Евразийского экономического союза не удовлетворяет имеющийся спрос. В этой связи снижение ставок пошлин на сырье будет способствовать сокращению издержек в ювелирной отрасли и повышению конкурентоспособности готовых ювелирных изделий как на внутреннем, так и на внешнем рынке», – заявил член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

    Коллегия ЕЭК также выделила в ТН ВЭД ЕАЭС на уровне отдельного десятизначного кода природные алмазы массой менее 0,3 карата. Это позволит вести учет и анализ их ввоза на территорию ЕАЭС в целях возможности дальнейшего точечного изменения мер таможенно-тарифного регулирования внешней торговли товарами.

    Решение Коллегии ЕЭК принято в рамках реализации мероприятий по продвижению ювелирной продукции государств-членов на рынки третьих стран, предусмотренных Распоряжением Евразийского межправительственного совета от 25 октября 2019 года № 17.

    Вступление документа в силу синхронизировано с датой вступления в силу отдельных решений Совета Комиссии, учитывающих внесенные в ТН ВЭД ЕАЭС изменения.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Экономика ЕАЭС
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