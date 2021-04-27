ЕЭК обеспечила условия для допуска бизнеса стран ЕАЭС к госзакупкам РФ

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Евразийская экономическая комиссия запустила информационный ресурс для формирования Евразийского реестра промышленных товаров государств-членов ЕАЭС, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Информационный ресурс находится по адресу: erpt.eecommission.org. Портал заработал с 22 апреля в рамках реализации распоряжения Совета Комиссии от 23.11.2020 № 26.

Как рассказал заместитель директора департамента конкурентной политики и политики в области государственных закупок ЕЭК Павел Жуковский, после принятия в апреле 2020 года правительством РФ постановления №616, зарубежные поставщики столкнулись с ограничением доступа их товаров к участию в госзакупках. В связи с этим Комиссией в конце 2020 года принято решение по решению данного вопроса с учетом интересов стран-членов ЕАЭС.

В частности, ЕЭК были установлены единые подходы к определению страны происхождения по 255 товарным позициям (кодам ТН ВЭД ЕАЭС) из 9 отраслей. Например, это трактора, товары легкой промышленности и другие позиции, которые в наибольшей степени участвуют в госзакупках между странами.

П.Жуковский сообщил, что Евразийский реестр являет собой единое место доступа к информации о товарах, производимых в государствах-членах ЕАЭС. Выписка из реестра подтверждает страну происхождения таких товаров.

«Это облегчает вопрос ведения бизнеса в стране. То есть не надо использовать какое-то национальное законодательство. А именно через наднациональное регулирование мы решили вопрос подтверждения страны происхождения по тем товарам, которые предлагаются в госзакупках», - сказал П.Жуковский.

Для этого предпринимателям необходимо обратиться в национальную торгово-промышленную палату своей страны, проходят экспертизу своей продукции, получают акт экспертизы на соответствие правилам. После этого ТПП включает данную товарную позицию в Евразийский реестр промышленных товаров.

«Это все делается достаточно оперативно – у Комиссии всего неделя на рассмотрение заявки от торгово-промышленной палаты. Затем мы принимаем решение, - сказал он. - Первая заявка, которая была подана 22 апреля, была нами одобрена в течение часа после ее подачи. То есть оперативно были проверены документы, и товарные позиции от предприятия из Беларуси были включены в реестр. Мы рассчитываем, что данный реестр будет быстро пополняться, и заинтересованы, чтобы производители всех стран имели к нему доступ».

П.Жуковский отметил, что нахождение товаров в реестре потребуется в случае, если государством введены преференции, ограничения или запреты на товары из третьих стран. В этом случае выписка из него будет подтверждать страну происхождения, что позволит усилить конкурентные позиции субъекта бизнеса.

Представитель ЕЭК также добавил, что автоматический перевод из российского реестра ГИСП (прим., Государственная информационная система промышленности) в Евразийский не предусмотрен.

«До 1 июля субъекты, которые включены ГИСП будут работать по тем правилам и, соответственно, будут допускаться к процедурам закупок исходя из сведений ГИСП. После 1 июля и если сейчас мы включим (прим., в Евразийский реестр промтоваров) субъекты будут допускаться к участию и подтверждать страну происхождения на основании нашего реестра», - резюмировал спикер.



