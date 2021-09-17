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    ЕЭК и ШОС проработают пути совершенствования бесшовной транспортной связанности в Евразии

    17 Сентября 2021, 19:45

    ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович в Душанбе в рамках саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества провел переговоры с Генеральным секретарем ШОС Владимиром Норовым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

    ЕАЭС и ШОС образуют ядро Евразийского континента. Казахстан, Кыргызстан и Россия одновременно являются членами и ЕАЭС, и ШОС. Беларусь имеет статус государства-наблюдателя при ШОС, а Армения – партнера по диалогу. С КНР у ЕАЭС подписано торгово-экономическое соглашение. «Это обеспечивает взаимосвязанность наших объединений», – заявил председатель коллегии комиссии.

    Михаил Мясникович и Владимир Норов отметили необходимость совместной практической работы в транспортно-логистической сфере, а также в области технического регулирования.

    По словам Михаила Мясниковича, в рамках взаимодействия ЕАЭС и ШОС целесообразно уделить внимание перспективным многосторонним проектам.

    «У нас есть ряд конкретных инициатив в рамках сотрудничества с КНР. Например, развитие цифровых транспортных коридоров, финансирование совместных проектов по линии банков развития, «Евразийский аэроэкспресс». Полагаю, нужно развивать эту практику, подключать другие страны-партнёры, в частности, Индию», - отметил Михаил Мясникович.

    Сотрудничество в формате ЕАЭС – ШОС нашло отражение в одном из ключевых документов ЕАЭС – Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

    Товарооборот ЕАЭС и стран ШОС, не входящих в ЕАЭС, последовательно увеличивался с 93,8 млрд долларов США в 2016 году до 158,8 млрд долларов США в 2019 году. В 2020 году по объективным причинам он снизился на 8,3 млрд долларов США, но уже в январе–июне 2021 года составил 86,6 млрд долларов США, увеличившись на 23% по сравнению с январем-июнем 2020 года.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана ШОС Экономика Транспорт ЕАЭС
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