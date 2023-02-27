Едва не выпавшую из окна женщину спас костанайский полицейский

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области участковый спас женщину, которая едва не выпала из окна четвертого этажа, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

В дежурную часть отдела полиции города Лисаковска поступило сообщение от жильцов дома о том, что на подоконнике четвертого этажа сидит женщина. Испуганные жильцы стали кричать, чтобы женщина держалась и не сорвалась.

На место происшествия сразу же прибыл участковый инспектор Ерлан Танжариков.

«Я немедленно поднялся, мне удалось буквально затащить женщину в комнату. Оказалось, что 70-летняя женщина больна. Ее дочь ушла в магазин, в это время ее мать открыла окно и села на подоконник», - сказал участковый инспектор полиции.

Жильцы дома наблюдали за действиями участкового. Соседка спасенной женщины Анастасия Руднева сообщила, что 26 февраля утром она шла в магазин и увидела сидящую на подоконнике бабушку.

«Мы начали ее просить, чтобы она не сорвалась, вызвали полицию. Участковый прибыл моментально и смог спасти женщину», - рассказала о событиях этого дня Анастасия Руднева.

Через несколько минут домой вернулась и дочь женщины, которая ухаживает за ней. Она отлучилась лишь на несколько минут, оставив присматривать за бабушкой своего 7-летнего сына.

В пресс-службе ДП Костанайской области отметили, что Ерлан Танжириков работает на административном участке с 2018 года. До этого он работал в Тарановском районе и не раз проявлял себя.

Участковый был удостоен президентской награды – медали «Ерлігі үшін» («За мужество»). Полицейский отмечен высоким званием за задержание преступника, совершившего нападение на дом, где проживали одни женщины, 29 февраля 2016 года в районе Б. Майлина. В тот же день участковый спас рыбака и его жену, которые практически находились на грани жизни и смерти.



