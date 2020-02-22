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Эдуард Ещенко завоевал золотую медаль на Qatar Open по стендовой стрельбе
22 Февраля 2020 15:44
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ДОХА. КАЗИНФОРМ - В Дохе стартовал крупный международный турнир по стендовой стрельбе Qatar Open. В соревнованиях среди юниоров золотой медалью отметился казахстанец Эдуард Ещенко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Он стал первым в ските. Вторым завершил выступление британец Арран Экклстоун. На третьем месте Томас Вайтекунас из Литвы.
Добавим, что в финал среди женщин вышла Асем Орынбай.
Ключевые слова: Спорт,
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