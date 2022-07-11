Едкий дым окутал Тараз - причины выбросов выясняют на химзаводе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Причины дымового выброса на заводе минеральных удобрений выясняют в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители областного центра обеспокоены дымовой завесой, окутавшей город, как туманом. Люди жалуются на першение в горле и головную боль.

В Таразе, на одном из предприятий флагмана отечественной химии ТОО «Казфосфат» - заводе «Минеральные удобрения» (ЗМУ) - произошел дымовой выброс. Более двух часов со стороны завода по производству минеральных удобрений в сторону города валит черно-красный дым.

По информации ДЧС Жамбылской области, до сих пор нет официального сообщения по этому инциденту.

Как сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» директор завода «Минеральные удобрения» Альберт Юн, причины дымового выброса выясняются.

«Мы сейчас причины выясняем, - сообщил спикер. - Сейчас все на заводе, выясняем».

ЗМУ в Таразе расположен в 6 км от областного центра на площади 449,2 га, производит техническую серную кислоту, занимается выпуском минеральных удобрений, кормовых обесфторенных фосфатов для сельского хозяйства.