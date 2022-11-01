Единый стандарт строительства планируют применить для новых школ в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - До конца 2025 года в Казахстане введут более 800 тысяч ученических мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов пояснил, как в стране решают проблемы дефицита ученических мест.

«Глава государства дал поручение по реализации национального проекта «Комфортная школа». В рамках нацпроекта до конца 2025 года введут более 800 тысяч ученических мест, что решит проблему трехсменных и аварийных школ», - сообщил Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства.

Он сказал, что планируется применить для новых школ единый стандарт строительства и оснащения.

«В следующем году начнется строительство школ в том объеме, которого раньше не было. Только по Алматы в следующем году в рамках этого проекта планируется начать строительство 20 новых школ, в 2024 году в Алматы введут 80 тысяч мест и проблема полностью решится», - заявил Асхат Аймагамбетов.

Ранее Правительство Казахстана утвердило Концепцию развития образования РК на 2022-2026 годы.



