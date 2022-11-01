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      Правительство

    Единый стандарт строительства планируют применить для новых школ в Казахстане

    1 Ноября 2022, 13:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - До конца 2025 года в Казахстане введут более 800 тысяч ученических мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов пояснил, как в стране решают проблемы дефицита ученических мест.

    «Глава государства дал поручение по реализации национального проекта «Комфортная школа». В рамках нацпроекта до конца 2025 года введут более 800 тысяч ученических мест, что решит проблему трехсменных и аварийных школ», - сообщил Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства.

    Он сказал, что планируется применить для новых школ единый стандарт строительства и оснащения.

    «В следующем году начнется строительство школ в том объеме, которого раньше не было. Только по Алматы в следующем году в рамках этого проекта планируется начать строительство 20 новых школ, в 2024 году в Алматы введут 80 тысяч мест и проблема полностью решится», - заявил Асхат Аймагамбетов.

    Ранее Правительство Казахстана утвердило Концепцию развития образования РК на 2022-2026 годы.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Образование Строительство Асхат Аймагамбетов Минпросвещения РК школа
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