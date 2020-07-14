Единый совокупный платеж никто платить не будет – Биржан Нурымбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для получения 42500 тенге единый совокупный платеж никто платить не будет. Об этом в ходе онлайн пресс-конференции на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Индивидуальные предприниматели, как и в прошлый раз, будут подавать заявки. Учитывая ситуацию с обязательным пенсионным взносом и социальным отчислением, не будем предъявлять к ним требований по их наличию. Прошлая практика показала, что есть индивидуальные предприниматели, которые выплачивают один раз в год. Также будут сверяться со сведениями органов Государственных доходов. В прошлый раз, к сожалению, порядка 40 тысяч индивидуальных предпринимателей, которые подали заявление, на самом деле, продолжали работать и получать доходы, поэтому эта система будет присутствовать. То есть социальные отчисления проверять не будем. На уровне районного акимата проверят: работает ли предприниматель или нет, сверка будет с налоговым комитетом», - пояснил Биржан Нурымбетов.

Он также прокомментировал, как будут получать выплату самозанятые.

«Что касается самостоятельно занятых граждан, мы не будем идти по пути неформально занятых, потому что в период ЧП, все, кто считал себя таковыми, заплатили единый совокупный платеж. Поэтому на этот раз единый совокупный платеж никто платить не будет. Мы будем ориентироваться на тот платеж, который был оплачен в период ЧП. Они будут подавать заявления на портале. Мы просто проверим, является ли он получателем пенсии или пособии. Этот механизм мы проработаем и скоро сообщим вам», - дополнил министр труда и социальной защиты населения РК.

Ранее министр рассказал кому и как назначается соцвыплата, когда начнется прием заявок на соцвыплату.