Единый реестр товаров отечественного производства предлагают ввести в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам повышения эффективности механизмов государственной поддержки отечественных производителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Участники рассмотрели новые подходы к подтверждению казахстанского происхождения товаров. Так, предлагается сформировать и вести единый реестр товаров отечественного производства, поставщики которых смогут претендовать на различные меры государственной поддержки. Попасть в реестр можно будет единожды, подтвердив наличие соответствующих производственных и технологических условий: наличие конструкторской документации, производственных площадей, оборудования, квалифицированных кадров и т.д.

Ожидается, что такой подход позволит исключить выдачу платных сертификатов подтверждения происхождения, а также условия для получения мер господдержки производителями импортных товаров. Параллельно с этим за счет автоматизации и цифровизации ряда процессов может снизиться нагрузка на отечественные компании, экспортирующие свою продукцию в другие страны.

В целом повышение эффективности установления казахстанского происхождения товаров даст возможность сфокусировать меры господдержки на добросовестных отечественных производителях, стимулировать развитие локализации, модернизацию и расширение производственных мощностей внутри республики, повысить прозрачность ценообразования на различные товары и т.д.

Премьер-Министр подчеркнул, что разработку новой системы нужно продолжать в тесном взаимодействии с НПП «Атамекен» и отраслевыми ассоциациями.

«Необходимо обеспечить интеграцию реестра с базами данных государственных органов, чтобы бизнесу не требовалось подтверждать свое присутствие в нем дополнительными выписками. В целом реестр призван стать единой точкой достоверной информации о происхождении товаров и должен работать в интересах добросовестного бизнеса», — сказал Алихан Смаилов.