АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов озвучил планы по совершенствованию учета объектов спортивной инфраструктуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Следующая задача – развитие спортивной инфраструктуры и повышение ее доступности», - сказал Асхат Оралов на расширенном заседании Минкультуры.
Для решения вопросов с дефицитом инфраструктуры ведомство планирует:
· провести масштабную инвентаризацию всей спортивной инфраструктуры в стране;
· внести изменения в методику подсчета спортивных объектов;
· сформировать Единый реестр спортивной инфраструктуры;
· построить быстровозводимые малозатратные модульные объекты в сельской местности.
Ранее Асхат Оралов поделился запланированными ведомством законодательными изменениями в сфере физкультуры и спорта. Изменения коснутся и квалификационных требований к тренерам.