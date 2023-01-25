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    Единый реестр спортивной инфраструктуры сформируют в Казахстане

    25 Января 2023, 13:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов озвучил планы по совершенствованию учета объектов спортивной инфраструктуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следующая задача – развитие спортивной инфраструктуры и повышение ее доступности», - сказал Асхат Оралов на расширенном заседании Минкультуры.

    Для решения вопросов с дефицитом инфраструктуры ведомство планирует:

    · провести масштабную инвентаризацию всей спортивной инфраструктуры в стране;

    · внести изменения в методику подсчета спортивных объектов;

    · сформировать Единый реестр спортивной инфраструктуры;

    · построить быстровозводимые малозатратные модульные объекты в сельской местности.

    Ранее Асхат Оралов поделился запланированными ведомством законодательными изменениями в сфере физкультуры и спорта. Изменения коснутся и квалификационных требований к тренерам.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Инфраструктурные проекты Спорт Минкультуры
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