Единый реестр спортивной инфраструктуры сформируют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов озвучил планы по совершенствованию учета объектов спортивной инфраструктуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следующая задача – развитие спортивной инфраструктуры и повышение ее доступности», - сказал Асхат Оралов на расширенном заседании Минкультуры.

Для решения вопросов с дефицитом инфраструктуры ведомство планирует:

· провести масштабную инвентаризацию всей спортивной инфраструктуры в стране;

· внести изменения в методику подсчета спортивных объектов;

· сформировать Единый реестр спортивной инфраструктуры;

· построить быстровозводимые малозатратные модульные объекты в сельской местности.

Ранее Асхат Оралов поделился запланированными ведомством законодательными изменениями в сфере физкультуры и спорта. Изменения коснутся и квалификационных требований к тренерам.



