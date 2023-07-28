Единый прием жителей Темиртау провел аким Карагандинской области

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Жителей Темиртау беспокоит ряд коммунальных вопросов - проблема питьевой воды, бесперебойная подача тепла зимой, благоустройство города и дороги. Все эти проблемы они смогли озвучить во время выездного приема жителей города металлургов с участием акима области Ермаганбетом Булекбаевым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Встреча с населением Темритау, проведенная акимом Карагандинской области и руководителями управлений, департаментов, прошла в новом формате. Жители получили возможность напрямую донести свои вопросы до руководителей, выстроившись в электронную очередь.

«Нам дали список тех, кто будет принимать жителей Темиртау, – мы это все внесли в программу, протестировали её. Сложностей никаких нет. Люди спокойно обслуживаются по электронной очереди, как все привыкли в ЦОНах, банках. Теперь это и у нас на площадке приёма акима области», – пояснил руководитель управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Константин Ильницкий.

Единый день приема в новом формате соответствовал концепции «Слышащее государство», и позволил жителям Темиртау решить многие проблемы. Встреча проходила почти 5 часов. За это время каждый желающий смог задать вопросы и получить ответы от руководителей управлений и акимов области и города.

Ветерана Суюндыка Баймолдинова беспокоит вопрос с отоплением города.

«Необходимо заменить внутриквартальные тепловые сети. Например, сейчас в 9-м микрорайоне меняют трубы. В зимний сезон 9-10-этажным домам не хватает тепла. Вот я получил талон. Жду свою очередь. Очень доволен. Однак проблема очень большая. Поэтому хотелось бы, чтобы подобные встречи проводились 3-4 раза в год», - сказал Суюндык Баймолдинов.

Во время единого приема населения от граждан поступали вопросы и предложения по спорту, здравоохранению, образованию, безопасности, общественному порядку. По каждой отрасли руководители управлений, департаментов дали ответы.

Жители поселка Актау тоже пришли на эту встречу с большой надеждой.

«Недавно сильным ветром снесло крышу нашего дома. Если завтра пойдет дождь, вся вода потечет в нашу квартиру. Провода могут замкнуть. В Актау много старых, заброшенных домов. Хотелось бы, чтобы все привели в порядок. Есть также проблема экологии», - отметила жительница поселка Актау Анаргуль Мусина.

Жители не только жаловались, высказывали проблемы, но и предлагали идеи. К примеру, одна из общественниц хочет открыть клуб поддержки онкобольных и их родственников. Другая готова по примеру Караганды внедрить в Темиртау социальный проект иппотерапии для реабилитации детей с особыми потребностями.

По итогам приёма Ермаганбет Булекпаев выделил топ-5 волнующих жителей Темиртау вопросов.

«Коммунальные вопросы: тепло, электроснабжение, вода – это основное. Особенно в нынешней ситуации – это состояние водовода. Сейчас оперативно ремонтируем проблемные участки, а на следующий год будем подавать заявку на капитальный ремонт. Очень много вопросов было по благоустройству: есть подрядчики, по работе которых жители предъявляют претензии. Затем дороги, пассажирский транспорт, ну и бытовые вопросы. Считаю, такой формат приёма эффективный и правильный. Все обращения зафиксировал, будем совместно с моими коллегами находить пути решения», – отметил аким области.