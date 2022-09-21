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    Единый платеж из фонда оплаты труда для малого бизнеса намерены внедрить в РК

    21 Сентября 2022, 10:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Внедрение единого платежа из фонда оплаты труда для микро- и малого бизнеса со снижением суммарной нагрузки планируют в РК. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, представляя поправки в Налоговый кодекс на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Главой государства в прошлогоднем Послании народу Казахстана было поручено внедрение единого платежа из фонда оплаты труда для микро- и малого бизнеса со снижением суммарной нагрузки. В настоящее время из фонда оплаты труда уплачиваются несколько платежей с разными ставками, базами исчисления. Предлагается данные платежи объединить в один платеж», - сказал Алибек Куантыров.

    Министр также отметил, что поправками в законодательство предусматривается снижение нагрузки за счет индивидуального подоходного налога, так как размер социальных платежей влияет на будущие выплаты работникам.

    «Единая ставка будет учитывать введение обязательных пенсионных взносов и рост ставок социальных отчислений. Платеж будет применяться на добровольной основе субъектами микро- и малого бизнеса, применяющими специальные налоговые режимы. Сумма будет распределяться аналогично механизму единого совокупного платежа. Таким образом, единый платеж позволит не только упростить исчисление налогов и платежей с заработной платы, но и снизить налоговую нагрузку», - добавил Алибек Куантыров.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Бизнес Налоги Миннацэкономики
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