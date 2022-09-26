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    Единый контакт-центр запустило Минпросвещения РК

    26 Сентября 2022, 11:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство просвещения организовало работу Единого контакт-центра по вопросам образования по номеру 1450, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

    Контакт-центр работает в будни с 9:00 до 18:30 часов. Выходные дни – суббота и воскресенье.

    К Единому контакт-центру по второй линии подключены региональные управления образования. Вопросы, находящиеся в компетенции местных исполнительных органов, сразу будут перенаправлены в управления образования для решения вопроса.

    На сегодня в контакт-центр уже поступило более 1200 звонков. Чаще всего граждане интересуются тем, как встать в очередь на получение места в детском саду. Разъяснения по этому вопросу дают представители местных исполнительных органов. Также наиболее актуальные темы касаются восстановления документов об образовании, организации питания в школе, перевода детей из одной школы в другую.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Образование Вузы Минпросвещения РК
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