Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Единый контакт-центр теперь принимает запросы по всей Мангистауской области

    19 Мая 2022, 22:45

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Контактный центр «109» объединяет call-центры связи государственных органов и коммунальных предприятий и работает в режиме 24/7, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Все обращения, поступившие в центр, обрабатываются и направляются в государственные органы и коммунальные службы для дальнейшего решения вопросов.

    В единую диспетчерскую службу «109» жители могут обращаться по вопросам теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения, канализационных насосных станций и очистных сооружений, твердых бытовых отходов. Также можно поинтересоваться работой лифтов, деятельностью КСК/ОСИ. Сообщить о проблемах уличного освещения, городской дорожной инфраструктуры, благоустройства городской, дворовой территории, открытых колодцев, озеленения.

    «Единый контакт-центр 109 начал функционировать 27 июля 2021 года. Жители области часто не знают, куда обратиться с коммунальной проблемой. Даже если знают, то с трудом могут дозвониться до необходимого им учреждения. В городе много коммунальных служб, у каждого из них шестизначные городские номера, которые не всегда доступны, а с мобильного телефона тем более неудобно звонить. Соответственно, жители не могут получить необходимую помощь по всем своим вопросам, поэтому был создан бесплатный единый контакт-центр», - сказала руководитель единого контакт-центра «109» Нургуль Жеткизгенова.

    За 10 месяцев контакт-центр принял около 35 тыс. звонков.

    Есть несколько способов связи с контакт-центром: через социальные сети Facebook и Instagram, Telegram-бот, сайт центра, короткий номер 109. И также можно отправлять сообщения на WhatsApp по номеру 8 701 01 29 109.

    Любой отправленный запрос попадает в систему, из которой ничего нельзя удалить. Запросы можно закрыть лишь после того, как житель подтвердит, что его вопрос решен. К этой системе подключены все ответственные организации.

    Также для удобства жителей, в регионе функционирует чат-канал «Акимат Мангистауской области» в приложении Telegram, где можно в режиме реального времени получить ответы на интересующие вопросы. На сегодняшний день чат-каналом пользуются уже более 9500 тыс. человек.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Акимат Мангистауская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Зеленый водород в Мангистау: Штайнмайер и Алихан Смаилов запустили пробное бурение
    Рекордную сумму в 27 млрд тенге выделили в этом году на ремонт дорог в Павлодарской области
    Как акимат Алматы будет решать проблему с водой на Каменском плато
    Штайнмайер и Алихан Смаилов заложили капсулу времени для студентов Казахско-Немецкого института
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог