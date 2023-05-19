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    Единый кадастр недвижимости появится в Казахстане

    19 Мая 2023, 16:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов объяснил причину сбоя в базе недвижимости. Спикер также рассказал о том, что в Казахстане появится единый кадастр недвижимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Был бой в базе недвижимости. Не было возможности осуществлять сделки. Какова ситуация сейчас? Когда люди смогут заказывать справки 2 и 6?» - спросил представитель СМИ на брифинге в СЦК.

    Вице-министр цифрового развития отметил, что с 1 июля появится единый государственный кадастр недвижимости.

    «Мы знаем, что есть регистр недвижимости, техпаспорт, земельный кадастр. В соответствии с новым порядком будет единый кадастр недвижимости – будет единый кадастровый паспорт, то есть земля и недвижимость будут вместе. Реализуется так называемый проект ЕГКН и первым этапом был переезд с 5 по 9 мая регистра недвижимости на новую информационную систему», - прокомментировал Асет Турысов.

    По его словам, были проведены пуско-наладочные работы, поэтому были неудобства, связанные с этим.

    «Однако техническим блоком все необходимые работы были проведены в срок. Один день у нас был проблемным и сегодня все работает в штатном режиме. Все справки, в том числе форму 2 и 6 можно получить и на портале Электронного правительства, в ЦОНах и нотариусах», - добавил Асет Турысов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Цифровой Казахстан МЦРИАП
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