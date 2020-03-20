+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 7 °С
USD 448.50 EUR 485.28
RUB 5.61 CNY 63.19
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Единый инфосервис доставки продуктов и медпрепаратов создали в Карагандинской области

20 Марта 2020 11:28
Поделиться:
Единый инфосервис доставки продуктов и медпрепаратов создали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Команда проекта Belsendi Azamat при поддержке акимата области и управления информатизации разработала единый информационный сервис доставки продуктов и медикаментов для карагандинцев. Горожанам предлагают заказывать товары из супермаркетов, аптек, ресторанов и пиццерий, не выходя из дома, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Около 300 медицинских масок сшила и раздала швея из Туркестанской области
Свыше 60% опрошенных казахстанцев готовы принять участие в антикоррупционных мероприятиях Ералы Тугжанов - о борьбе с коронавирусом: Правительство работает в круглосуточном режиме В России начали испытания вакцины против COVID-19

Новый сервис поможет избежать походов в многолюдные места, чего сейчас не рекомендуется делать в связи с распространением коронавируса. Привезут заказы курьеры сервисов доставки. Оплатить покупки можно как наличными, так и картой в режиме онлайн.

На сайте доступна информация о заказе из сети ресторанов быстрого питания Burger King, KFC, пиццерий «DODOпицца», сети супермаркетов «Аян» и других. На платформе есть услуга доставки готовых блюд из ресторанов с помощью интегрированных в нее сервисов emenu.kz и kura.kz. Питьевую воду привезет компания «Хрустальная».

Медикаменты будут отправлять из сети аптек Europharma и «Биосфера».

В ближайшее время на сайте появится опция вызова такси и будет расширяться список магазинов непродовольственных товаров.

На платформе открыты вакансии курьеров как с личным авто, так и без него. Заявки принимают в режиме онлайн.

Воспользоваться новым сервисом можно по ссылке https://ba09.kz/.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Акимат, Здравоохранение, Цифровой Казахстан, Общество, Коронавирус в РК,
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив