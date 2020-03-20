Единый инфосервис доставки продуктов и медпрепаратов создали в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Команда проекта Belsendi Azamat при поддержке акимата области и управления информатизации разработала единый информационный сервис доставки продуктов и медикаментов для карагандинцев. Горожанам предлагают заказывать товары из супермаркетов, аптек, ресторанов и пиццерий, не выходя из дома, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Новый сервис поможет избежать походов в многолюдные места, чего сейчас не рекомендуется делать в связи с распространением коронавируса. Привезут заказы курьеры сервисов доставки. Оплатить покупки можно как наличными, так и картой в режиме онлайн.
На сайте доступна информация о заказе из сети ресторанов быстрого питания Burger King, KFC, пиццерий «DODOпицца», сети супермаркетов «Аян» и других. На платформе есть услуга доставки готовых блюд из ресторанов с помощью интегрированных в нее сервисов emenu.kz и kura.kz. Питьевую воду привезет компания «Хрустальная».
Медикаменты будут отправлять из сети аптек Europharma и «Биосфера».
В ближайшее время на сайте появится опция вызова такси и будет расширяться список магазинов непродовольственных товаров.
На платформе открыты вакансии курьеров как с личным авто, так и без него. Заявки принимают в режиме онлайн.
Воспользоваться новым сервисом можно по ссылке https://ba09.kz/.
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