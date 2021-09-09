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    Единый государственный кадастр недвижимости разрабатывают в РК

    9 Сентября 2021, 12:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане разрабатывается единый государственный кадастр недвижимости. Об этом сообщил председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Адил Кожихов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас идет разработка единого государственного кадастра недвижимости, где все процессы касательно земли будут оцифрованы и объединены на едином портале», - сказал в ходе онлайн-брифинга Антикоррупционной службы AntikorLive Адил Кожихов.

    Также он рассказал о введении услуги по предоставлению земельного участка онлайн-способом.

    «Мы в Актюбинской области в пилотном режиме совместно с акиматом ввели услугу предоставления земельного участка из государственной собственности посредством организации проведения торгов, аукционов по продаже земельных участков и аренды земельных участков онлайн-способом на портале Egov», - проинформировал глава Правительства для граждан.

    Ранее Адиль Кожихов отметил роль цифровизации в борьбе с коррупцией.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Коррупция Другие государственные органы Цифровой Казахстан Общество
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