Единый государственный кадастр недвижимости планируют создать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Национальном космическом центре представители АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» («ҚҒС») и АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» встретились и обсудили вопросы сотрудничества в сфере космического мониторинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Специалисты АО «НК «ҚҒС» рассказали гостям о работе казахстанской космической системы дистанционного зондирования Земли, результатах космического мониторинга для отраслей экономики, автоматизации процессов обработки и предоставления космических снимков.

Представители АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве. Речь шла о получении космических снимков и формировании картографической основы для разработки информационной системы «Единый государственный кадастр недвижимости» (ЕГКН), отмечает пресс-служба АО «НК «ҚҒС».

Как стало известно, ЕГКН предусматривает ведение и управление картографической информацией и пространственными данными, в том числе предоставление данных космомониторинга по размещению земельных участков, зданий, строений и сооружений, земель сельскохозяйственного назначения.

По итогам встречи стороны договорились о начале совместной работы по реализации данного проекта в одном из регионов Казахстана.