Единый экологический портал презентовали в Минэкологии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК под председательством Председателя Комитета экологического регулирования и контроля Зулфухара Жолдасова, для представителей общественности, средств массовой информации провели презентацию «Единого экологического портала», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии РК.

Как известно, в новом Экологическом кодексе РК, вступившем в силу с 1 июля 2021 года, при принятии решений в вопросах охраны окружающей среды, предусмотрено участие общественности.

Вместе с тем, действующие нормативно-правовые требования по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), не в полной мере соответствуют международным обязательствам, таким как Орхусская Конвенция и Конвенция Эспо.

В этой связи Министерством инициирован ряд нововведений, предусматривающих прохождение ОВОС в отношении крупных предприятий первой категории и участие общественности во всех стадиях экспертизы проектов.

«Если ранее общественные слушания на стадии разработки проекта проводились после выделения земельного участка, то новый Кодекс предусматривает проведение слушаний на самом раннем этапе планирования деятельности до выделения земельного участка, что позволит исключить риски предпринимателей и принять решение с учетом мнения общественности», - отметил З. Жолдасов.

«Единый экологический портал» дает возможность каждому желающему ознакомиться с проектом, оставить свои предложения и замечания, а также в обязательном порядке получить ответ от застройщика. Доступ к порталу не ограничен.

Кроме того, разработаны и утверждены Правила проведения общественных слушаний, которые охватывают широкий перечень объектов, по которым необходим учет мнения общественности, включая мелкие строительные работы.

«Участие общественности позволит принять правильное и обоснованное решение также при строительстве социально-значимых объектов», - в заключении сказал председатель Комитета.