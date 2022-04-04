Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Единый дистрибьютер может появиться у ветеринарной службы в Казахстане

    4 Апреля 2022, 12:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев предложил ввести единого дистрибьютера для повышения эффективности госзакупок ветеринарной службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Предлагается исключить функции осуществления госзакупок КВКН и его подведомственных организаций, передав ее в ведение единого дистрибьютора по аналогии с системой здравоохранения. То есть, специализированной государственной компании, осуществляющей деятельность в соответствии с международными стандартами управления качества, с прямым закупом ветеринарных препаратов у отечественных и зарубежных производителей», - сказал Ербол Карашукеев на Правчасе в Мажилисе.

    По его словам, эта практика очень хорошо работает на примере СК-Фармации.

    «СК-Фармация прямым закупом долгосрочно смогла ряд моментов улучшить собственного производства. Такой подход позволит заключать долгосрочные договоры с предприятиями биологической промышленности, в том числе и отечественными, что повысит инвестиционную привлекательность страны», - отметил министр.

    «Мы готовы полностью весь закуп от Комитета ветеринарного контроля и его дочерних организаций передать такому единому дистрибьютору, чтобы наши специалисты занимались не конкурсом и сопутствующими коррупционными вещами, а чтобы занимались непосредственно ветеринарной эпизоотической безопасностью в стране», - добавил глава Минсельхоза.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минсельхоз Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    На какой стадии строительство сахарного завода в Аксу
    Создать государственный орган по водным вопросам предложили в Казахстане
    Расширять применение водосберегающих технологий будут в Казахстане
    Утвердить правила предоставления субсидий в сельском хозяйстве на пять лет предложил депутат
    Популярное
    1 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    2 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Сильные дожди идут в СКО