Единый дистрибьютер может появиться у ветеринарной службы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев предложил ввести единого дистрибьютера для повышения эффективности госзакупок ветеринарной службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предлагается исключить функции осуществления госзакупок КВКН и его подведомственных организаций, передав ее в ведение единого дистрибьютора по аналогии с системой здравоохранения. То есть, специализированной государственной компании, осуществляющей деятельность в соответствии с международными стандартами управления качества, с прямым закупом ветеринарных препаратов у отечественных и зарубежных производителей», - сказал Ербол Карашукеев на Правчасе в Мажилисе.

По его словам, эта практика очень хорошо работает на примере СК-Фармации.

«СК-Фармация прямым закупом долгосрочно смогла ряд моментов улучшить собственного производства. Такой подход позволит заключать долгосрочные договоры с предприятиями биологической промышленности, в том числе и отечественными, что повысит инвестиционную привлекательность страны», - отметил министр.

«Мы готовы полностью весь закуп от Комитета ветеринарного контроля и его дочерних организаций передать такому единому дистрибьютору, чтобы наши специалисты занимались не конкурсом и сопутствующими коррупционными вещами, а чтобы занимались непосредственно ветеринарной эпизоотической безопасностью в стране», - добавил глава Минсельхоза.