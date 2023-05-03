Единый день приема граждан прошел в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Кокшетау прошел единый день приема граждан. Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев ответил на волнующие вопросы населения по социальным, жилищным, коммунальным сферам и развитию инфраструктуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Рассмотрено более 100 вопросов. Глава региона и ответственные лица различных структурных подразделений лично выслушали и ответили на вопросы обратившихся.

Жительница Райхан Турлыбекова, проживающая в поселке Станционный, обратилась сразу по нескольким вопросам – строительству Дома культуры, мечети и установки уличного освещения.

«Проживаю в поселке Станционный уже 30 лет. Мы уже на протяжении года поднимаем вопрос строительства Дома культуры, сама я работаю библиотекарем, у нас имеются разные кружки, ходят много детей, места им не хватает, хотелось бы иметь свой очаг культуры», - рассказала Р. Турлыбекова.

Руководитель региона дал соответствующее поручение акимату города, управлениям культуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

В числе наиболее актуальных среди горожан являлся вопрос обеспечения жильем. Каждый случай был рассмотрен индивидуально, в рамках жилищного законодательства.

К слову, в регионе запланирован ввод 35 многоквартирных жилых домов общей площадью 114,8 тысяч кв. метров, в том числе 12 арендных домов на 41,5 тысяч кв. метров.

В коммунальной сфере жители обратились с просьбами ремонта дорог на улицах, обеспечения газификации, благоустройства в микрорайонах Сарыарка и Центральный. Акимату Кокшетау поручено детально изучить каждый вопрос и исполнить в короткие сроки.

В ходе приема отметили и работу коммунальных служб.

«Я пришел сюда сказать спасибо, особенно отделу ЖКХ. В прошлом году я обращался с просьбой отремонтировать дорогу с магазина Жаксы до магазина Сырымбет. Нам сделали и тротуар, и дорогу, которых не было 30 лет», - поблагодарил пенсионер Кенжебек Келисов.

Мероприятие длилось более трех часов, за которые удалось найти решение по многим проблемам. Вопросы, требующие дополнительного рассмотрения взяты на контроль.

«Ни один вопрос не должен остаться без внимания. Все будет решено в соответствии с имеющимся законодательством», - подвел итоги Ермек Маржикпаев.