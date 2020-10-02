Единый банк обмена опытом по защите прав женщин предложила создать при ООН Лаззат Рамазанова

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - 1 октября в Нью-Йорке состоялась Всемирная конференция по положению женщин - «Ускорение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек», передает МИА «Казинформ».

Конференция была посвящена 25-летию Пекинской декларации по защите прав женщин в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. С обращением к участникам выступила председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Казахстана Лаззат Рамазанова.

Она отметила, что Пекинская декларация стала катализатором гендерного прогресса в Казахстане. Созданы национальная модель гендерной политики, правовая база и механизмы защиты прав женщин. Реализуется второй этап Концепции семейной и гендерной политики до 2030 года. Её мероприятия направлены на выполнение Пекинской декларации и Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Принимаются комплексные меры защиты прав женщин и детей.





«С начала года ужесточена уголовная ответственность за преступления против половой неприкосновенности женщин и детей, торговлю людьми и бытовое насилие. В Парламенте находятся инициированные депутатами совместно с Национальной комиссией законопроекты о профилактике насилия в семье и по вопросам гендерной политики. Достигнут прогресс по представленности женщин в политике, расширению их экономических возможностей», - отметила Лаззат Рамазанова.

Сегодня доля женщин, занимающих руководящие должности на государственной службе Казахстана, составляет 40%. Представленность в Мажилисе Парламента – 27%, в местных представительных органах – 22%. Число женщин-судей достигло 51%. Вместе с тем, в малом и среднем бизнесе занято 43% женщин, 78% - являются индивидуальными предпринимателями. В руководящем составе банков второго уровня 25% представляют женщины.

Председатель Нацкомиссии подчеркнула, что в условиях пандемии женщины Казахстана самоотверженно трудятся на передовой. Это, прежде всего, медицинские и социальные работники, доля которых в сферах здравоохранения и социальной защиты населения республики достигает 71%. Казахстан утвердил пакет антикризисных мер, который включает в себя как денежную, продовольственную помощь, индексацию социальных выплат, принятие срочных мер по поддержке бизнеса.

Вместе с тем, Казахстан поддерживает инициированную ООН Глобальную дискуссию по вопросу о будущем мира в формате «ООН-75». Сегодня необходимо консолидировать усилия и интеграцию стран перед стремительно возникающей общечеловеческой угрозой.

«Мы предлагаем на площадке ООН создать Антикризисный центр, который бы выработал рекомендации поэтапного выхода из глобального кризиса. А также единый Банк оперативного обмена передовым опытом реализации государствами мер защиты прав женщин, мониторинга их соблюдения. Безусловно, совместный опыт станет иммунитетом от современных вызовов, фундаментом движения вперед», - отметила Лаззат Рамазанова.



