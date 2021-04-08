Единую вертикаль госконтроля в сфере землепользования предлагает создать Минсельхоз РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Единую вертикаль госконтроля в сфере землепользования предлагает создать Министерство сельского хозяйства. Об этом сообщил директор департамента производства и переработки животноводческой продукции Министерства сельского хозяйства РК Еркебулан Ахметов на круглом столе в Мажилисе Парламента РК, где обсуждался проект Закона «О растительном мире», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно Земельному балансу Республики Казахстан пастбищные угодья составляют 185 млн га, в том числе: на землях сельхозназначения 76 млн га; на землях запаса 72 млн га; на землях, прилегающих к населенным пунктам 21 млн га», – сказал Е.Ахметов.

По его словам, в личных подсобных хозяйствах на начало текущего года имеется 6,2 млн условных голов сельскохозяйственных животных, подлежащих выпасу. Приказом министра утверждены предельно допустимые нормативы нагрузки на общую площадь пастбищ, согласно которым, расчетно требуется 50 млн га пастбищ для выпаса скота населения. Соответственно расчётная нехватка пастбищ составляет 29 млн га. Дефицит пастбищных угодий отсутствует в двух областях, это Актюбинская и Западно-Казахстанская области. В остальных 12 областях и в городе Шымкенте наблюдается дефицит пастбищ для выпаса скота местного населения. В то же время был проведен анализ обеспеченности пастбищными угодьями организованных хозяйств. Так, в наличии у сельхозпроизводителей имеется 5,4 млн. условных голов сельхозживотных, для которых расчетно требуется 43 млн. га пастбищ согласно утвержденных нормативов. При этом за организованными хозяйствами сейчас закреплено 76 млн. га, то есть расчетный резерв пастбищ может составлять 33 млн. га.

Е.Ахметов напомнил, что, в целях решения вопросов предоставления пастбищ для удовлетворения нужд местного населения в 2017 году был принят Закон Республики Казахстан «О пастбищах».

В рамках этого Закона акиматы разрабатывают и утверждают Планы по управлению пастбищами сроком на 2 года, направленные на перераспределение незагруженных пастбищ организованных хозяйств для обеспечения выпаса скота населения. Таким образом, законодательно вопрос обеспечения пастбищами скота местного населения урегулирован, однако на местном уровне возникают некоторые проблемы по реализации Закона. В период с 2017 по 2019 годы Планы по управлению пастбищами были утверждены по всем районам областей, за исключением отдельных городов, вследствие отсутствия геоботанического анализа пастбищ. На сегодняшний день ситуация по утверждению Планов по управлению пастбищами на период 2020-2021 годы следующая: всего 191 районов, из них утверждены 86, направлены на регистрацию в органы юстиции 58, разрабатываются 47.

Докладчик отметил, что, учитывая специфику выпаса маточного поголовья скота, при нехватки земель вблизи населенных пунктов, в мае 2018 года в Земельный кодекс внесены поправки в части изъятия земельных участков для государственных нужд по удовлетворению нужд местного населения в пастбищных угодьях. На сегодня с момента принятия законодательных норм для государственных нужд изъято всего 1 919 га арендованных пастбищных земель по Акмолинской и Костанайской областям. Принятая норма по изъятию для государственных нужд земель вблизи населенных пунктов является действенной нормой, однако со стороны акиматов наблюдается низкая активность по ее применению.

«Учитывая изложенное, местные исполнительные органы наделены всеми инструментами по обеспечению нужд населения в пастбищных угодьях, однако проблема нехватки пастбищных угодий местному населению зачастую не находит своего решения на уровне акиматов, что вызывает социальное напряжение среди местного населения. Наряду с этим, неиспользование пастбищ имеет место. Так, в период с 2016-2020 годы, то есть за 5 лет принудительно изъято 8,2 млн. га неиспользуемых сельхозземель на основании решений судов. При этом 5 млн. га составляют пастбища, из которых 7 тыс. га изъято непосредственно вблизи населенных пунктов, остальные расположены на отдаленных участках от населенных пунктов. Кроме того, в настоящее время процедура изъятия земель сложная и затяжная, на практике занимает до 2-х лет и более. Для изменения ситуации в этом вопросе Министерством сельского хозяйства разработан и внесен в Правительство Законопроект, предусматривающий: сокращение этапов проверки и сроков изъятия неиспользуемых сельхозземель с 2-х лет до 1 года; автоматизацию процесса бесконтактного контроля с использованием данных дистанционного зондирования Земли с применением цифровых технологий; возврат неиспользуемых сельхозземель в судебном порядке на основании данных космомониторинга; автоматизацию процедуры уведомления субъекта проверки посредством текстовых сообщений по каналам сотовой связи, личные кабинеты в Egov и другие», – сообщил Е.Ахметов.

По его словам, государственный контроль за использованием и охраной сельхозземель на сегодняшний день находится в ведении самих же акиматов, что может говорить о некотором конфликте интересов и отсутствии должного контроля. В этой связи, необходимо рассмотреть вопрос реформирования Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК с передачей ему компетенции и штатной численности от акиматов для создания Единой вертикали государственного контроля в сфере землепользования по принципу «центр-область-район».

С учетом накопившихся больших пластов вопросов по пастбищам, считаем нецелесообразным в рамках рассматриваемого проекта закона передачу компетенции уполномоченного органа в ведение местных исполнительных органов, поскольку это приведет к конфликту интересов в вопросах рационального использования земель.