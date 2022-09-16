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    Единую информационную службу по жилищному строительству и ЖКХ запустили в РК

    16 Сентября 2022, 23:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития открылась единая информационная служба по вопросам жилищного строительства и ЖКХ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

    По инициативе комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК открыта единая информационная служба, с целью повышения эффективного диалога с населением в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

    Информационная служба оказывает консультационные услуги в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства в будние дни с 9:00 до 18:30.

    Контактные телефоны:

    - по вопросам строительства - 8 (7172) 98-33-50;

    - по вопросам жилья и жилищных отношений - 8 (7172) 98-30-59;

    - по вопросам перехода на новые формы управления объекта кондоминиума (ОСИ, ПТ, КСК) – 8 (7172) 98-34-86.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ЖКХ Строительство МИИР РК
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