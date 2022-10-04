Единую государственную систему координат создадут в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Данные градостроительного кадастра должны ежедневно актуализироваться и предоставляться в едином формате по результатам оказания услуг населению. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день совместно с государственными органами и акиматами проводится соответствующая работа по обработке данных генеральных планов, инженерных сетей, сельскохозяйственных земель, относящихся к градостроительству. Доступ к оцифрованным данным организован посредством Публичной кадастровой карты «Единого государственного кадастра недвижимости» (ЕГКН). ЕГКН обеспечивает доступ населению и бизнесу к сведениям в различных системах земельного, градостроительного, лесного, водного и других кадастров, а также в региональных геоинформационных системах с помощью «одного окна». Это оптимизирует процесс получения государственной услуги по предоставлению земельных участков в цифровом виде», - сказал Багдат Мусин на заседании Правительства.

По словам министра, акиматами недостаточно финансируются работы по инвентаризации инженерных сетей. По официальным данным, в этом году акиматами профинансировано только 45% от запланированного объема цифровизации инженерных сетей, а это составляет всего 32,9 тыс. гектаров из запланированных 57,4 тыс. В этой связи, министерство просит акиматы усилить работу в данном направлении.

«Следующее - это непрерывная актуализация данных. Современный бизнес-процесс занимает длительное время, включая представление и последующую экспертизу и публикацию, и не отвечает современным технологическим требованиям. Поэтому данные в информационных системах необходимо постоянно актуализировать путем прямой интеграции. Субъекты естественной монополии на сегодняшний день не предоставляют данные по сетям, техническим характеристикам и свободным мощностям, под предлогом наличия данных в своих информационных системах. Эти обязательства мы предусмотрели в рамках внесения поправок в соответствующий законопроект», - сказал Б. Мусин.

По словам министра, данные градостроительного кадастра должны ежедневно актуализироваться и предоставляться в едином формате по результатам оказания услуг населению.

«Существующие на сегодняшний день системы координат 1942 года, 1963 года и локальные, технологически устарели. Кроме того, они допускают большие сбои при публикации цифровых данных. Сегодня все страны СНГ перешли на современную систему координат. В этой связи министерством реализуется проект «Национальная инфраструктура пространственных данных». В рамках проекта будет установлена единая государственная система координат и создана цифровая картографическая основа открытого пользования», - проинформировал Багдат Мусин.