Единую форму синего цвета ввели в школах Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В жамбылских школах предлагается ввести единую темно-синюю (синюю) школьную форму, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления образования Жамбылской области, во всех общеобразовательных организациях региона с 2022 - 2023 учебного года предлагается единая темно-синяя (синяя) школьная форма для учащихся первых классов.

Как сообщалось ранее, в Казахстане внесены изменения в требования к обязательной школьной форме учащихся. Теперь управления и отделы образования в регионах будут предлагать единый цвет при выборе школьной формы.

В социальных сетях родители школьников возмущались необходимостью тратить лишние финансовые средства, покупая форму другого цвета.

В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» руководитель управления образования Жамбылской области Бейкут Жамангозов пояснил, что школьникам разрешается носить приобретенную в предыдущем учебном году школьную форму другого цвета - бордового, серого и других цветов.

«Нет необходимости родителям сдавать школьную форму, если они уже приобрели, - сообщил спикер. - Никто не заставляет сдать купленную форму другого цвета, чтобы купить именно синюю форму. Если родители уже приобрели школьную форму любого цвета для своих детей - не о чем беспокоиться. Пусть дети надевают и носят, никто не будет обязывать носить именно синего цвета. Единственно, что в будущем рекомендуется постепенный переход на школьную форму синего цвета».

Руководитель областного управления образования отметил, что нет необходимости покупать новую форму даже в случае смены школы учеником.

«Родители раньше часто обращались с такой проблемой, что при переходе из одной школы в другую приходилось покупать форму другого цвета. Так было раньше. Учитывая такую обстановку, и решили рекомендовать единый цвет формы. Каждый родитель сейчас сам выбирает, в каких торговых точках, у каких предпринимателей покупать. Никто не будет обязывать покупать у одного производителя. И предпринимателям здесь никакого ущемления нет. Ни одна школа не должна заставлять сдавать обратно купленную форму», - сообщил Бейкут Жамангозов, подчеркнув, что только в перспективе планируется переход на единую школьную форму синего цвета для жамбылских школьников.

По информации ведомства, ожидается, что в новом учебном году в 447 школах Жамбылской области будут обучаться более 240 тысяч учащихся.



