Единую базу всех категорий жертв репрессий намерены создать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Созданная по Указу Президента РК Касым-Жомарта Токаева комиссия ставит перед собой задачу создания единой республиканской базы жертв репрессий. Об этом заявила представитель проектного офиса по сопровождению деятельности Государственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий Махаббат Козыбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан стал местом депортаций и ссылки большого количества людей. Таких как АЛЖИР, здесь располагались 26 лагерей. В большом количестве были осуждены и репрессированы представители национальной интеллигенции, простого народа. Поэтому для нас активизация деятельности в рамках созданной Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий приобретает особое значение, в особенности в преддверии празднования 30-летия Независимости нашей страны», - отметила ученый секретарь Института истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова, доктор PhD.

Махаббат Козыбаева напомнила, что реабилитация жертв политических репрессий началась еще в 50-х годах прошлого столетия. В конце 80-х годов создавалась специальная комиссия по рассмотрению дел жертв репрессий.

«Всем известна деятельность комиссии, созданной в 1991 году, которая изучала специальные акты конца 1920-х годов, повлекшие за собой репрессию большого количества простого народа в период насильственной коллективизации. Эта комиссия проработала год. Признала данные акты противоречащими международному праву, незаконными. Всех пострадавших в ходе насильственных акций признала жертвами политических репрессий. Это те люди, которые подверглись насильственной конфискации, раскулачиванию, арестам, расстрелам, выселению, также люди, которые в период голода были вынуждены откочевать в более благополучные регионы, и другие категории. Однако не все эти категории были учтены в действующем законодательстве. Таким образом, на первом этапе в период Независимости было реабилитировано большое количество заключенных по политическим мотивам, депортированные народы, военнопленные и другие», - пояснила ученая.

В ходе встречи она рассказала о том, какую цель ставит перед собой созданная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий.

«Созданная по Указу Президента РК Касым-Жомарта Токаева комиссия ставит перед собой задачу – создание единой республиканской базы жертв репрессий. В этом задействованы 10 рабочих групп и две подкомиссии. Они занимаются изучением таких категорий жертв репрессий, как раскулаченные баи, крестьяне-шаруа, участники крестьянских восстаний, казахстанские беженцы, представители депортированных народов, заключенные лагерей, военнопленные, борцы за свободу, независимость и территориальную целостность Казахстана, другие категории. Мы надеемся, что после изучения документов ученые восстановят полную картину по репрессированным и будет создана единая республиканская база. На базе Казахстанского института общественного развития Министерством образования и науки РК совместно с Министерством информации и общественного развития РК был создан проектный офис по сопровождению Госкомиссии. В проектном офисе представлены 17 человек из различных государственных органов, научно-исследовательских институтов», - пояснила она.

По словам Махаббат Козыбаевой, сейчас ученые уже получили специальные допуски, большинство из них собирают информацию в закрытых архивах.

«Недавно у нас прошло совещание с регионами. Организовано 17 региональных комиссий. Задача перед регионами – создание мемориальных мест. На местах бывших лагерей по возможности создадут музеи. Думаю, что это очень важно в период 30-летия Независимости», - отметила представитель проектного офиса по сопровождению деятельности Государственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий Махаббат Козыбаева.