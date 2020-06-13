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    Единую базу об участниках Великой Отечественной войны сформируют в Алматы

    13 Июня 2020, 16:32

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В местных органах военного управления Алматы запустят общую базу данных алматинцев, участвовавших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В рамках 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в департаменте по делам обороны Алматы ведется работа по формированию единой базы сведений об участниках Великой Отечественной войны. Цель ее создания – помощь в поиске участников воины родными и близкими, историками и исследователями.

    «В данный момент проводится масштабная работа. Собираются и переводятся в электронный вид тысячи документов, содержащаяся в них персональная информация о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период», - рассказали в департаменте по делам обороны.

    Именные списки призванных в годы ВОВ, учетные карточки и военные билеты ветеранов, списки безвозвратных потерь, извещения о гибели и пропавших без вести, личные дела офицеров, фотографии времен войны и послевоенные фотографии ветеранов, а также другие архивные материалы собираются из архивов и музеев.

    Все собранные сведения будут направлены в Военно-исторический музей ВС РК в Нур-Султане.

    В годы Великой Отечественной войны на фронт было мобилизовано порядка 1,2 миллиона наших соотечественников. В Казахстане сформировано 12 стрелковых, 4 кавалерийских дивизии, 7 стрелковых бригад, около 50 отдельных полков и батальонов.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Армия ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Память Цифровой Казахстан Общество
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