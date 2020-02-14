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    Единую базу данных ученых и исследователей предлагают создать мажилисмены

    14 Февраля 2020, 18:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК предлагают создать единую базу данных ученых и исследователей в Казахстане. Об этом сообщила журналистам депутат Жамиля Нурманбетова в рамках заседания межведомственной комиссии по законопроектной работе в Министерстве юстиции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На заседании МВК был представлен инициированный парламентариями проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам науки».

    «Мы считаем, что в Казахстане должна быть создана единая база данных исследователей и ученых. В законопроекте содержится такая норма. В настоящее время мы ставим вопрос о формировании качественного состава Национального научного совета. Но для того чтобы в этот совет были привлечены самые сильные ученые и эти ученые отбирали лучшие проекты, нужна эта база. То есть, нам нужно знать рейтинг ученых нашей страны. Ранее у нас были спорные моменты. То есть, случалось такое, что достижения ученого, вошедшего в состав Национального научного совета, были ниже достижений ученого, подавшего заявку на конкурс. Поэтому в совет должны войти признанные соответствующие эксперты», - сказала Ж. Нурманбетова.

    По ее словам, создать базу с помощью Национального центра научной экспертизы будет несложно.

    Депутат отметила, что в настоящее время, при отсутствии базы данных об ученых, неизвестно даже количество ученых в стране.

    Как сообщалось в ходе заседания МВК, большая часть законодательных предложений мажилисменов поддержана Министерством образования и науки РК.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Наука Мажилис
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